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川普關稅政策多變 陽明蔡豐明：航商以不變應萬變

2025/2/7 10:52（2/7 11:06 更新）
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全國船聯會7日舉行新春團拜，眾多航運界高層出席。中央社記者江明晏攝 114年2月7日
全國船聯會7日舉行新春團拜，眾多航運界高層出席。中央社記者江明晏攝 114年2月7日
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（中央社記者江明晏台北7日電）展望航運產業前景，陽明董事長蔡豐明今天表示，今年是不確定的一年，地緣政治、美國總統川普的關稅政策「一日三變」，對航商來講是非常大的挑戰，只能「以不變來應萬變」。

全國船聯會今天舉行新春團拜，眾多航運界高層出席，擔任新任理事長的陽明董事長蔡豐明今天致詞時表示，今年是不確定的一年，中東停火協議，對航運界雖是更大挑戰，但對世界和平是好的，以巴衝突走勢要持續關注，首季和第2季會繼續觀察船隊布局和航線規劃，對海運供需影響是挑戰。

他接著說，川普上任後的貿易關稅多變，「一天3個政策，一日三變」，航商和物流業者要面對更動態的改變，以穩健和謹慎態度面對海運波動，不確定的年份仍會全力以赴，只能「以不變來應萬變」。

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蔡豐明說明，海運市場受到外在環境的波動影響很大，去年也曾發生過美國港口罷工事件，罷工對供應鏈會產生供需的影響，如果供給大於需求的情況之下，譬如說紅海事件解除之後，市場會推估運力增加，全球航商自然會在費率上做調整，影響整個市場變化，但現在看起來國際船商馬士基還沒有要返回紅海。

此外，他表示，對於氣候變遷、AI議題，陽明努力配合，AI導入非常積極，期待AI對航運產業注入後，提升效率，降低營運成本，以獲取更大利潤。（編輯：楊蘭軒）1140207

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陽明董事長蔡豐明（右）表示，2025年是不確定的一年，地緣政治、美國總統川普的關稅政策「一日三變」，對航商來講是非常大的挑戰，只能「以不變來應萬變」。中央社記者江明晏攝 114年2月7日
陽明董事長蔡豐明（右）表示，2025年是不確定的一年，地緣政治、美國總統川普的關稅政策「一日三變」，對航商來講是非常大的挑戰，只能「以不變來應萬變」。中央社記者江明晏攝 114年2月7日
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