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台股開低走高 重回23400點

2025/2/7 11:17
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（中央社記者潘智義台北7日電）美國科技股指數上漲，台股今天開低震盪走高，盤中回到23400點之上，高低差逾150點。

11時12分，加權指數為23408.26點，漲91.66點，成交值新台幣2132.40億元。

權值股台積電盤中在平盤1115元附近遊走，隨後漲5元至1120元；鴻海漲4.5元至177.5元；聯發科在1530元至1505元之間震盪。

AI概念股廣達盤中漲逾2%，緯創上揚約1%。

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台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，農曆年開紅盤重挫已回補一大段，甚至離年前只差百點左右，主因美國總統川普（Donald Trump）關稅措施待持續觀察；中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出低價人工智慧（AI），消息曝光第一時間市場過於擔心，但4大雲端服務業者資本支出不減反增，AI終端需求仍看好。

黃文清指出，AI邊緣運算帶動需求仍待時間發酵，短期市場氣氛受到DeepSeek影響，但不影響中長期AI需求。台股短線區間震盪整理，類股輪動，可留意低基期股票，AI概念股只要第1季營運成長可期仍可考慮。（編輯：楊蘭軒）1140207

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