加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流來襲陽明山可能降雪 北市警規劃3階段交管
首頁 / 證券

邊緣AI關注度提升 研華1月營收年增近15%

2025/2/7 21:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）中國公司DeepSeek推出低成本人工智慧（AI）模型，提升市場對邊緣AI的關注度。工業電腦廠研華積極投入研發邊緣AI設備，接單持續成長，今天公布1月合併營收約新台幣57.33億元，月增6.96%、年增14.91%。

邊緣AI（Edge AI）是指在邊緣設備上運行人工智慧模型，而非依賴雲端伺服器來處理數據，可減少延遲、提升反應速度，並減少對網路頻寬的需求。

研華發布新聞稿說明，1月營收以區域別來看，北美、歐洲及新興市場表現最突出，分別年增24%、23%及55%；日本市場年增個位數。中國及台灣市場受工作天數減少影響，年減雙位數。

觀察研華事業群1月表現，以智能服務事業群年增42%表現最佳，主要受惠AURES併購效益及醫療專案出貨回溫，智能系統事業群年增20%、嵌入式設計事業群年增個位數；物聯網自動化事業群較去年同期微幅衰退。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，工業電腦廠維田公布1月合併營收約6701萬元，月減11.4%、年增0.7%。

維田指出，從市場上觀察，目前工業電腦產業景氣溫和回暖，待國際政經情勢不確定性逐漸消除，客戶觀望氛圍緩解，預期3月後市況發展將更明朗，看好營運能回到成長軌道且逐季回升。（編輯：林家嫻）1140207

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：