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台積電1月營收2932億史上次高 首季認列地震損失53億

2025/2/10 13:57（2/10 14:04 更新）
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圖為台積電logo。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹10日電）台積電自結1月營收新台幣2932.88億元，為單月營收歷史次高水準。台積電表示，1月21日以來多次地震，有一定數量的生產中晶圓受到影響，第1季營收將趨近展望的低標，並將認列相關地震損失53億元。

台積電1月營收2932.88億元，月增5.4%，較去年同期增加35.9%，僅次於2024年10月創下的3142.4億元單月營收最高紀錄。

台積電指出，1月21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，之後又有多次相當規模的餘震。晶圓廠並沒有結構性損毀，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，不過，多次地震使得一定數量的生產中晶圓受到影響。

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台積電估計，2025年第1季營收將較趨近250億至258億美元展望的低標。初步估計將於第1季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約新台幣53億元。

台積電表示，第1季毛利率仍將介於57%至59%，營業利益率預計介於46.5%至48.5%。台積電正傾力補足生產損失，針對全年的財務展望維持不變。美元營收將成長24%至26%。（編輯：楊蘭軒）1140210

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