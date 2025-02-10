全球散裝運力缺 正德接二手船談妥5年租約

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（中央社記者江明晏台北10日電）全球散裝船運力供不應求，正德今天公告，為一艘二手8.13萬噸Kamsarmax型散裝貨輪接船，接船後2天內營運起租，將增添成長動能，並已與租家議妥5年租約，逐步挹注營運。

由於疫情期間，貨櫃輪船需求大好，導致新造船訂單向貨櫃輪傾斜，排擠散裝新造船訂單，業者分析指出，近兩年散裝新船交船數量仍偏低，加上環保法規實施後，老舊船舶面臨降速或改裝等成本問題，加劇舊船淘汰壓力，市場出現缺船情況，二手船價也居高不下。

正德今天公告，去年2024年11月於中國廣州船舶交易所標得3艘載重噸各為8.13萬公噸的二手Kamsarmax型散裝貨船，已於去年12月交付首艘Mandarin Kaohsiung，今天再交第2艘Mandarin Glory，第3艘預計2月底前全數交船完成。

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其中，正德今天接手的散裝貨輪，將於2天內營運起租，並已與租家議妥5年租約；截至目前為止，船隊達到20艘，透過計畫性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力。

正德1月合併營收新台幣1.63億元，年增21.59%；2024年度營收16.54億元，年增23.68%；前3季稅後淨利4.57億元，年增67.4%，每股稅後盈餘（EPS）1.51元。（編輯：楊凱翔）1140210