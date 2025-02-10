外資賣超台股終結連3買 調節鴻海和台積電

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）川普「對等關稅」變數衝擊台股，加權指數今天終場下跌226點收23252點，外資賣超新台幣188.9億元，終結連3買，外資今天調節鴻海和台積電，在台指期淨空單增加至超過3萬口。法人表示，觀察消息面對大盤影響程度，台股短線走勢震盪。

美國總統川普今天表示將宣布其他關稅措施，市場擔憂對台灣及半導體產品課徵「對等關稅」，台股今天量縮震盪走低，終場下跌226.13點，收在23252.14點，成交值3253.17億元，回測5日線約23200點。

三大法人合計賣超237.51億元，其中自營商賣超51.91億元，投信買超3.3億元，外資及陸資賣超188.9億元。外資和自營商終結連3買。

觀察台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少398口至7113口，但外資淨空單增加1099口至3萬961口。

在外資買賣超個股動向，根據統計，外資今天買超凱基金達4.57萬張，位居買超排行榜第1名，買超逾萬張股票包括復華富時不動產ETF、長榮航、中信中國50正2 ETF、大成鋼等。

相較之下，外資調節台新金1.94萬張，賣超鴻海達1.48萬張，位居賣超排行榜第1、2名，調節群創、兆豐金、聯電等均超過萬張。外資今天也賣超聯發科3414張，連3賣，同步賣超台積電2271張。

投信今天調節長榮航2.17萬張，與外資土洋對作。

啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪分析，上週五川普與日本首相石破茂會晤結束後，宣布本週將對多國加徵關稅，今天上午宣布對所有進口鋼鋁課徵25%關稅，台股鋼鐵族群相對有撐，個股發揮，主要電子權值股台積電、鴻海等回檔整理。

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展望台股後市，容逸燊表示，本週關注重點除了川普「對等關稅」政策變數外，台積電12日起將在美國召開董事會，市場高度關注在美設廠、關稅以及股利政策等議題，預期台股短線走勢震盪，上攻空間有限。

觀察外資動向，容逸燊分析，美元指數相對強勢；不過上週外資在台股期現貨市場有回補跡象，他預期外資並未轉空，觀察消息面對大盤影響程度，類股留意終端AI、資訊軟體、工具機、工業電腦等表現。（編輯：林家嫻）1140210