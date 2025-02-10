進軍虛擬資產保管業務 4家金融業排定輔導

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（中央社記者謝方娪台北10日電）虛擬資產市場蓬勃發展，金管會今年起開放傳統金融業申請試辦虛擬資產保管業務，截至目前，已有4家金融業排定輔導時程，另1家尚在準備中，估將有合計至少5家金融機構送件申請，最快第2季獲准試辦。

金管會推進虛擬資產專法，在台灣監管架構明確化後，可望奠定虛擬資產市場穩定成長基礎。因應未來可能蓬勃發展的虛擬資產保管需求，金管會今年1月1日至4月30日開放傳統金融機構申請試辦虛擬資產保管業務，並准業者先向金管會提出輔導請求。

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相關官員透露，截至目前為止，有意申請虛擬資產保管業務試辦的金融機構都還在諮詢輔導階段，其中已有4家金融機構排定輔導時程，另有1家尚在準備中。換言之，合計將有至少5家金融機構有意搶進虛擬資產保管業務，最快第2季可獲金管會核准試辦。

此次開放金融機構申請試辦虛擬資產保管業務，金管會並無設下特別資格限制，若金融機構有意搶進虛擬資產保管商機，可向金管會提出輔導請求後遞件申請業務試辦，金管會審查主要將考量金融機構安全及風險管理等相關機制有效性。（編輯：張均懋）1140210