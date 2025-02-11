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台企銀遭檢方搜索 金管會：2/18前須提重大偶發報告

2025/2/11 17:05
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（中央社記者謝方娪台北11日電）台灣中小企業銀行8日遭檢方搜索，董事長劉佩真及1名職員遭帶回偵訊，全案依特別背信罪偵辦。金管會今天表示，台企銀已在8日向金管會通報重大偶發事件，依規定最晚須於2月18日前提報重大偶發事件報告。

新北檢偵辦銀行法特別背信案，8日前往台企銀總部及劉佩真住家等地搜索，帶回資料及劉佩真、1名銀行職員及證人訊問。經檢察官複訊後，諭令劉佩真以新台幣50萬元交保、職員以10萬元交保，其餘證人訊後請回。

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金管會銀行局副局長侯立洋今天在例行記者會說明，台企銀總行大樓8日遭檢方搜索，因偵查不公開，台企銀雖於當日向金管會通報重大偶發事件，詳細資料及後續處理情形將依規定於2月18日前向金管會提報。

侯立洋指出，劉佩真等人遭檢方約談，並非金管會移送的案件，至於金管會是否會就此事對台企銀展開專案金檢，侯立洋表示，將先視台企銀提交的重大偶發事件報告內容再進一步處理，過往重大偶發事件也不一定非得辦理金檢。（編輯：林淑媛）1140211

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