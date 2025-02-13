戰後重建概念股撐盤 台股漲109點收23399點

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）台股持續受到美國總統川普政策牽動，由於關稅陰霾未散，台積電股價休兵；不過塑化、鋼鐵、散裝航運族群喜迎俄烏停火露曙光，戰後重建商機可期，股價大漲，台股今天終場上漲109.66點，收在23399.41點，成交值約新台幣3774億元。

3大權值股漲跌互見，台積電終場下跌10元或0.91%，收在1090元；鴻海上漲3元或1.69%，收180元；聯發科也上漲35元或2.36%，收在1520元。

美國總統川普週三與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話，力促展開談判，為俄烏停火露出曙光，石化、鋼鐵等戰後重建概念股強勢表態。

跌深的塑化股轉強，包括台塑、南亞、台化今天收盤股價漲幅全超過半根停板。

鋼鐵股續強，中鋼盤中一度亮燈漲停，終場大漲1.8元或8.96%，收在21.9元，另外包括燁興、中鴻、聚亨、新鋼、允強、海光等多檔股價亮燈漲停。

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台新投顧副總經理黃文清分析，美國總統川普政策變數籠罩，從去年底到今年初，台股一直維持上有壓、下有撐的格局，進入盤整。不過他觀察，去年AI人工智慧科技股一枝獨秀，漲多之後，今年以來回檔休息，資金釋放，開始出現類股輪動。

黃文清觀察，像是基期偏低的塑化、鋼鐵等傳產股，今天表現強勁，一方面受惠俄烏戰後重建商機的聯想，以及中國「兩會」即將在3月4日登場，市場預期可能釋出政策利多。不過短線先以跌深反彈視之，後續要持續觀察基本面能否跟上。（編輯：楊凱翔）1140213