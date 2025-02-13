俄烏停戰有望 亞股多收漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港13日綜合外電報導）美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭同意展開俄烏戰爭停戰協商的消息傳開後，油價繼續走跌，而俄烏停火有望，更壓過針對美國通膨走勢高於預期的憂心，亞洲股巿今天收盤大多上揚。

法新社報導，川普表示，他預期「不久的將來」將在沙烏地阿拉伯會見蒲亭（Vladimir Putin），以找出結束俄烏3年衝突的方法。俄烏戰爭使得人們對地緣政治的擔憂加劇，並且推升了能源價格。

美俄兩大核武強權看起來關係解凍的消息推升風險偏好，歐元和英鎊兌美元匯價雙雙走高。

昨天大跌超過2%的油價今天繼續走跌。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「如果這波謀和行動受到肯定，戰爭溢價資產將會有更大幅度的回落，投資人將對風險更高的投資進行新一輪投注。」

透過 Google News 追蹤中央社

日股基準日經指數今天收漲1.3%，來到39461.47點。港股恆生指數收跌0.2%，來到21814.37點。上證指數收跌0.4%，來到3332.48點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、台北、曼谷、馬尼拉、新加坡股市收漲。威靈頓、雅加達股巿收跌。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140213