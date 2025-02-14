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外資賣超245億元調節台積電居首 土洋同步加碼中鋼

2025/2/14 17:22
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美國總統川普再點名台灣搶走美國晶片生意，牽動台積電和台股今天走跌，外資賣超新台幣245.93億元，終結連3買，其中調節台積電近2.1萬張，是外資今天賣超最大量個股，相較之下，外資和投信同步加碼中鋼。

川普今天公布課徵對等關稅藍圖，對象為向美國進口商品課徵關稅的國家，他再提要對晶片課徵關稅，並點名台灣搶走美國的晶片生意，相關消息衝擊台積電今天股價表現，終場下跌30元收1060元，跌幅2.75%，市值蒸發新台幣7780億元。

加權指數終場下跌246.80點，收在23152.61點，成交值3983.39億元。三大法人同步賣超合計304.15億元，其中外資及陸資賣超245.93億元。

外資今天大幅調節台積電，賣超近2.1萬張，是外資今天賣超最大量的個股，外資今天調節超過萬張的標的包括泰金寶-DR、華邦電、友達、元大台灣50 ETF、台新金、永豐金等。

外資今天也賣超鴻海5015張，連3賣。相較之下，外資今天加碼中鋼，買超張數近7.72萬張，是外資今天買超個股最大量，連3買，投信今天也敲進中鋼1.02萬張，是投信買超個股首位。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉接受記者電訪分析，市場高度關注美國是否推動台積電與英特爾合資動向，牽動台積電能否繼續維持技術領先優勢，預估台股下週仍將受川普點名台灣搶走美國晶片生意發言影響，台股在半年線約22750點應有強力支撐。

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摩爾投顧分析師林漢偉分析，台股今天下跌帶量，應有部分投資人在週五逢高調節、退場觀望的操作慣性出現，不過金蛇年開紅盤以來，個股上漲家數仍多於下跌家數，指數仍有支撐。

展望台股後市，林漢偉表示，下週觀察重點在川普是否對半導體晶片課稅及相關稅率，19日適逢台指期結算，預期在這之前，台股表現空間不大。觀察外資動向，林漢偉指出，國際資金仍有回流台股的跡象，並未出現較大調節。（編輯：張均懋）1140214

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