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美國延後加徵關稅給予喘息空間 亞股漲多跌少

2025/2/14 19:27
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（中央社香港14日綜合外電報導）美國總統川普最新提出的「對等關稅」計畫不太可能在4月前實施，這項消息不僅為談判提供時間，也鼓舞投資人，亞洲股市今天多追隨華爾街反彈而收漲。

法新社報導，川普（Donald Trump）宣布一系列強硬關稅措施，以終結他所謂各國多年來占美國便宜的做法。他這項舉措加劇外界對貿易戰的擔憂，並引發通膨再度飆升的警訊。

儘管如此，投資人情緒大致保持平穩，寄望談判能促使許多關稅撤銷。同時，川普宣布與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行烏克蘭和平會談的計畫，也增加了一些樂觀情緒。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師厄崔爾（Ray Attrill）談到，川普加徵關稅的可能性仍具顯著影響力，但市場目前從相關計畫最快4月才會實施的消息獲得一些安慰。

川普先前才簽署行政命令，對鋼鐵和鋁材課徵25%關稅，預計3月12日生效。

觀察人士提到，市場似乎有種感覺，即白宮正把這些關稅措施當作談判策略。

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中國國家主席習近平下週將主持一場座談會，出席者包括阿里巴巴創始人馬雲等科技巨頭，以提振民營企業信心，香港股市今天收漲逾3%。

上海、雪梨、首爾、威靈頓和雅加達股市也收高；東京、新加坡、曼谷與台北股市則收低。（譯者：林沂鋒/核稿：洪培英）1140214

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