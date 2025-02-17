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電子傳產走強 台股盤中上漲逾300點突破23500點

2025/2/17 10:54
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（中央社記者張建中台北17日電）台積電股價止跌回升，帶動電子類股指數上揚逾1%，水泥等傳統產業股也普遍上揚，盤中大盤指數上漲逾300點，最高達23501點。

至10時49分，台股加權指數達23488點，上漲335點，成交值新台幣2099.85億元。

台積電美國存託憑證（ADR）14日上漲逾1%，台積電今天股價隨著止跌回升，盤中達1080元，上漲20元，市值回升至28兆元，並貢獻大盤約161點。

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鴻海、聯發科、台達電、信驊和世芯-KY等權值高價股紛紛走高，推升電子類股指數上揚逾1%。

傳產股普遍走強，包括水泥、塑膠、機電、電纜、造紙、橡膠和航運類股指數上漲逾1%，紡織、玻璃和鋼鐵類股指數下跌，表現相對疲弱。（編輯：楊蘭軒）1140217

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