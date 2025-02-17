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集邦：NAND Flash首季供過於求 下半年好轉價格回升

2025/2/17 16:17
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（中央社記者張建中新竹17日電）市調機構集邦科技表示，第1季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場將持續供過於求，價格將走跌；不過，隨著供應商減產，加上智慧手機庫存去化和人工智慧等因素推升需求，預期下半年供需結構可望顯著改善，價格也將回升。

集邦科技今天下午發布新聞稿，說明NAND Flash市況。集邦科技指出，自2023年起各家NAND Flash供應廠已深刻體認到供給過剩對產業造成的嚴重衝擊，特別是NAND Flash需求年增率下修到10%至15%，唯有供應商積極調整生產策略，方能避免價格下行週期擴大。

集邦科技表示，NAND Flash供應商2025年初均採取更積極減產措施，縮減全年投產規模，期待有效降低位元供應增長，預期將有助快速減輕市場供需失衡的壓力，為價格反彈奠定基礎。

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此外，自2024年第4季起，中國政府推出以舊換新補貼政策，有效刺激智慧型手機銷量，集邦科技表示，這將加速NAND Flash庫存去化速度。隨著市場價格跌勢放緩，智慧手機品牌廠有機會在2025年第2季擴大建立低價庫存，帶動需求動能。

集邦科技指出，輝達（NVIDIA）預計下半年擴大Blackwell系列產品出貨，將大幅增加企業級固態硬碟（enterprise SSD）的需求。AI電腦（PC）和AI手機也將驅動儲存需求。（編輯：林家嫻）1140217

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