群創攜手奇美醫院推智能化療藥物調配

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（中央社記者潘智義台北18日電）面板廠群創光電今天與奇美醫院舉辦智能化療藥物調配設備產品記者會，發表攜手成功研發全台第一台國產「智能化療調配機器手臂」。

群創表示，新產品除提高化療藥品調劑的精準度與效率，更具備安全性、精準調劑、追溯管理、提升作業效率、減少人力負擔、降低藥物耗費、強化感染控制7大特點，成功調配超過1000筆化療處方，涵蓋院內約70%的化療處方需求，展現跨界醫療與科技產業的創新合作里程碑。

群創總經理暨營運長楊柱祥表示，群創負責人工智慧（AI）機器手臂的研發與系統整合，憑藉先進的工業4.0技術與深厚的跨域專業知識，積極將AI技術賦能醫療場域。

楊柱祥說明，在智慧藥局及藥庫管理等場域，透過AI演算法將靜態影像升級為動態的影像辨識，確保藥品辨識的正確性。群創子公司睿生光電在X光感測器市場居全球領導地位，更跨足AI影像學習、軟硬體整合，建構完善智慧醫療產業價值鏈。

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群創強調，與奇美醫院的合作，深入瞭解醫療場域的需求，提供智能自動化兼具醫療韌性解決方案，協助醫療場域智慧轉型，不僅提升醫療品質，進而實現長期穩定的醫療運營，緩解醫護與藥事人力短缺問題，提升人類健康永續福祉。

奇美醫院院長林宏榮表示，奇美醫院與群創將持續推進醫療自動化技術研發，擴大機器手臂於化療及藥品調劑等多項醫療領域的應用，雙方將積極尋求與其他醫療單位的合作機會，藉由創新科技為醫療體系注入新動能，持續改善用藥安全與整體醫療服務品質。（編輯：張均懋）1140218