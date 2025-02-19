陶朱隱園宣布開賣 估每坪300萬元起

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（中央社記者何秀玲台北19日電）台北市信義區豪宅陶朱隱園完工多年，負責建造的中工今天宣布開賣。觀察區域行情以及超高端住宅成交價，市場預估低樓層3至4樓每坪售價新台幣300萬元起，高低樓層仍有價差。專家指出，此價格相較先前傳出的600萬元有所修正，應是房市環境轉變而出現鬆動。

中工表示，為保護客戶隱私，無法透露銷售價格，不過此次銷售策略符合目前市場行情，確保價格具競爭力並符合市場期待，現場已有實品房可供參觀，有望吸引國際頂級買家及高端投資者關注。

陶朱隱園共有40戶，每戶約300坪，每戶的樓層、面向及室內有無柱子都不同。中工指出，陶朱隱園每戶順時針旋轉4.5度，成為每戶的露台，讓空中庭園的樹木向上攀長，建造建築物獨特的旋轉藝術造型。

中工表示，住宅未來可配置最新智慧家居系統，每戶擁有270度獨立50坪的空中花園，供住戶自行規劃農場，種植蔬果；全棟建築採用再生能源及雨水回收系統，具永續發展理念。

住展雜誌發言人陳炳辰接受中央社記者採訪表示，單價300萬元為豪宅天花板，但也非高資產族群難以接受的水位。根據實價資訊觀察豪宅價碼，目前最高為大安區「One Park Taipei 元利信義聯勤」，歷史最高價為每坪299萬元，就已貼近此水準。

他也表示，此價格與先前陶朱隱園曾傳出的天價有所修正，不排除是因央行祭出打炒房，以及高價市場相對冷清所致。

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台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，從興建、完工到銷售都充滿話題的陶朱隱園，完工至今已8年，由於信義計畫區屋齡10年以內的豪宅供給並不多，加上此案整體規劃獨到且戶數有限，因此雖非甫完工全新豪宅，但若以貼近現今市場認知的價碼銷售，有助於拓展銷路。

陳定中指出，現今房市受打炒房措施影響，高總價豪宅貸款成數低，且從前主力客群主力之一的私法人，在平均地權條例修正案上路後，出手也相對保守，加上今年5月開徵的房屋稅，將正式適用囤房稅2.0新制，所以建商手中的豪宅餘屋，持有成本將明顯提高；在大環境轉變下，豪宅業者的銷售態度轉趨積極，對於高價的堅持也略有鬆動。（編輯：楊蘭軒）1140219