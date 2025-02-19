鴻海鄭州園區獲AWS水管理認證 集團首座白金級園區

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（中央社記者張建中新竹19日電）鴻海今天宣布，集團中國鄭州園區完成可持續水管理認證（AWS）初次審核，取得最高等級的白金級認證，為集團首座白金級認證園區。

鴻海發布新聞稿表示，自2023年6月起，集團中央環保團隊聯手鄭州綜保區與加工區2大園區，組成「富士康鄭州科技園」團體，結合裕展科技（河南）、富聯精密電子（鄭州）以及鴻富錦精密電子（鄭州）3家法人子公司，共同投入AWS國際可持續水管理認證工作，經過1年半的努力，順利取得認證。

鴻海指出，鄭州園區按照AWS標準，全面推動水資源高效管理與保護，完成詳細的流域報告，建立起完善的團體認證內控系統與科學的水資源管理策略。

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鴻海表示，AWS由國際水管理聯盟推動，目標結合各方利益相關者，在場址與流域層面採取行動，以達成社會公平、環境永續及經濟效益兼顧的水資源管理。

AWS認證有5大步驟，分別為收集與分析、承諾與計畫、執行、評估，以及溝通與公開，旨在幫助企業實現優良的水管理制度、穩定的水資源平衡、優質的水質與區域保護，以及提供安全的水資源與個人衛生管理（WASH）。（編輯：林家嫻）1140219