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台股回檔 法人：關稅議題延緩留意基本面利多

2025/2/19 19:07
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（中央社記者潘智義台北19日電）台股今天回檔，加權指數終場收在23604.08點，下跌62.03點，跌幅0.26%，成交值約新台幣3800億元。法人認為，川普加徵關稅議題延緩，美股財報佳，台灣經濟也好，台股有機會反映基本面利多。

三大法人今天同步賣超，合計賣超115.97億元，其中自營商賣超29.79億元、投信賣超60.41億元、外資及陸資賣超25.77億元。

外資賣超前10名依序為華邦電、英業達、富邦金、群益優選非投等債（00953B）、中信中國50正2（00753L）、第一金、永豐金、中信金、富邦恒生國企正2（00665L）、智邦。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，美國總統川普（Donald Trump）加徵關稅政策一再延後，除非預定的4月2日真的大幅課徵關稅，否則現階段市場解讀川普只是藉關稅達到其他目的，關稅利空暫時緩解。

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黃國偉認為，美股第4季財報很好，美國經濟也很好，台灣景氣維持高檔，有機會反映基本面利多。現階段除了留意川普加徵關稅，也須關注美股財報，尤其是輝達財報，且台股目前也進入財報密集公布期。

宏遠投顧指出，受惠美中股市多頭格局，台股左右逢源，有利2025年上半年表現，可留意本益比及股價基期低個股。（編輯：林家嫻）1140219

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