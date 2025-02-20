國產署62宗北市都更分回宅 僅中正區3戶標脫

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（中央社記者張璦台北20日電）財政部國有財產署北區分署釋出台北市62宗都更分回房地，根據今天開標情況，僅標出3戶，分別為「冠德羅斯福」2戶、「雍居仁愛」1戶，均位於中正區，3標溢價率都不到1%；鄰近捷運忠孝復興站的「台北星鑽」18戶，全數鎩羽而歸。

國產署標售的都更分回宅多為早年開發、近年蓋好分回的已開發案件，針對分回房地，都會先評估是否有做社會住宅或辦公廳舍需求，若沒有前述需求，才會辦理標售。

根據國產署北區分署近期公告的114年度第2批國有非公用不動產招標案件，這次一口氣釋出62宗台北市房地，包含台北市中山區9宗、中正區9宗、內湖區11宗、文山區11宗、大同區4宗、大安區18宗，62宗標售總底價約新台幣117.4億元，訂於今天開標。

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根據今天開標結果，62宗僅標出3戶，分別為位於中正區的「冠德羅斯福」2戶、「雍居仁愛」1戶，3戶投標金額介於1億至1.27億元，溢價率都不到1%。

62宗標的中最受市場矚目者，為鄰近捷運忠孝復興站的台北市大安區懷生段二小段「台北星鑽」18宗房地，每戶底價落在3億至4.7億元之間，坪數介於138坪到206坪左右，最終都因無人投標而流標。（編輯：林克倫）1140220