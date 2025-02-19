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南投埔里社宅預計年底完工 公所爭取規劃第2處

2025/2/19 16:09（2/19 16:26 更新）
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南投縣首案社會住宅「公誠安居」位於埔里鎮，於2023年動工，日前辦理上梁典禮，埔里鎮公所19日表示，公誠安居社宅工程進度約達一半，預計2025年底完工。（埔里鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年2月19日
南投縣首案社會住宅「公誠安居」位於埔里鎮，於2023年動工，日前辦理上梁典禮，埔里鎮公所19日表示，公誠安居社宅工程進度約達一半，預計2025年底完工。（埔里鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年2月19日
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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投首案社會住宅埔里鎮「公誠安居」預計今年底完工、明年啟用，鎮公所持續向中央爭取，利用六合路與明德路間國有地興建「北安安居」社宅，目前進入規劃階段。

國家住宅及都市更新中心在南投縣埔里鎮興辦首案社會住宅「公誠安居」於2023年動工，日前辦理上梁典禮，埔里鎮公所今天透過新聞稿表示，公誠安居社會住宅工程進度約達一半，預計今年底完工，內部裝修與公開說明會後，明年正式啟用，將是南投首處完工社宅。

埔里鎮公所表示，鎮公所持續向中央爭取利用六合路、明德路之間國有土地，興建「北安安居」社宅，目前進入規劃階段，這處社宅基地位於市中心，附近有學校、市場、藝文及運動設施，「國民樂活運動館」未來也將落腳附近，完善生活機能讓鄉親高度期待。

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埔里鎮長廖志城說，北安里六合路與明德路間4870平方公尺國有土地原是林務局宿舍區，多年前老舊建築拆除後移撥財政部國有財產署，為活化閒置地，2016年採設定地上權方式由民間開發興建觀光藝文飯店，合約規定應在5年內、2021年3月完工營運，因故無法履約。

廖志城表示，觀光藝文飯店蓋不成但迎來新契機，公所持續爭取中央興建社宅，盼減輕更多家庭居住負擔，「北安安居」應運而生，中央已展開規劃，由於基地位於鎮立圖書館對面，附近還有學校及市場，生活機能完善，計畫一出引起不少鄉親注意與討論。（編輯：龍柏安）1140219

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