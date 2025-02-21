加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
冷氣團明晚南下 北部有雨低溫探14度
首頁 / 證券
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 證券

工業富聯去年獲利創新高 AI伺服器營收年增逾150%

2025/2/21 17:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）受惠人工智慧（AI）伺服器拉貨，鴻海旗下工業富聯今天傍晚公布2024年稅後獲利人民幣232.16億元，創歷史新高，年增10.34%，其中AI伺服器營收年增超過150%，占整體伺服器營收比重提升至超過4成。

工業富聯2024年營收人民幣6091.35億元，較2023年成長27.88%，同步創下歷史新高。工業富聯說明，全球AI算力基礎建設需求持續成長，工業富聯搭上AI全產業鏈垂直整合及智慧製造等趨勢，業務持續突破。

從產品項目來看，工業富聯表示，去年雲端運算營收較2023年成長超過50%，占工業富聯整體營收比重首度超過5成。

google news透過 Google News追蹤中央社

其中，去年AI伺服器營收較2023年成長超過150%，占整體伺服器比例由3成提升至超過4成，一般伺服器營收也年增20%。

若觀察客戶類別，工業富聯指出，去年雲端服務商伺服器營收年成長超過80%，占整體伺服器營收比例首次過半；品牌商伺服器營收也在北美第一階（Tier-1）品牌客戶增加AI伺服器採購下，年成長超過70%。（編輯：林家嫻）1140221

AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
去年賺逾6股本 川湖：1月營收創高預告今年成長力道
18
更多編輯台推薦新聞：