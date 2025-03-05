鴻海2月營收5513億創同期高 AI和iPhone動能強
2025/3/5 15:52（3/5 16:03 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北5日電）受惠人工智慧（AI）應用和iPhone新品拉貨動能，鴻海今天下午公布2月自結合併營收新台幣5513.83億元，月增2.36%，年增56.43%，創歷年同期新高。鴻海預估第1季季節性表現優於過去5年平均水準，相較去年同期可強勁成長。
鴻海說明，2月受AI帶動的訂單與客戶新機上市，加上去年同期受農曆春節假期影響基數較低。觀察4大產品線，消費智能產品與電腦終端產品較1月相比強勁成長，元件及其他產品與雲端網路產品，因1月客戶拉貨動能較大，基期較高，因此呈現月衰退。
與去年同期相比，鴻海指出，4大產品線均呈現強勁成長，其中雲端網路受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，元件及其他產品受惠零組件出貨增加及車用業務出貨成長。
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累計今年前2月鴻海自結合併營收為1兆900.48億元，年增24.63%。鴻海指出，雲端網路、元件及其他產品、電腦終端產品較去年同期強勁成長，消費智能產品顯著成長。
展望第1季，鴻海指出，目前第1季能見度大約與市場預期相當，預期第1季季節性表現，將優於過去5年平均水準；若相較去年同期預估強勁成長。（編輯：潘羿菁）1140305
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