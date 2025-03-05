加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
鴻海
新聞專題
鴻海1/300
首頁 / 證券

鴻海2月營收5513億創同期高 AI和iPhone動能強

2025/3/5 15:52（3/5 16:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為鴻海位在新北市土城區的總部。（中央社檔案照片）
圖為鴻海位在新北市土城區的總部。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）受惠人工智慧（AI）應用和iPhone新品拉貨動能，鴻海今天下午公布2月自結合併營收新台幣5513.83億元，月增2.36%，年增56.43%，創歷年同期新高。鴻海預估第1季季節性表現優於過去5年平均水準，相較去年同期可強勁成長。

鴻海說明，2月受AI帶動的訂單與客戶新機上市，加上去年同期受農曆春節假期影響基數較低。觀察4大產品線，消費智能產品與電腦終端產品較1月相比強勁成長，元件及其他產品與雲端網路產品，因1月客戶拉貨動能較大，基期較高，因此呈現月衰退。

與去年同期相比，鴻海指出，4大產品線均呈現強勁成長，其中雲端網路受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，元件及其他產品受惠零組件出貨增加及車用業務出貨成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

累計今年前2月鴻海自結合併營收為1兆900.48億元，年增24.63%。鴻海指出，雲端網路、元件及其他產品、電腦終端產品較去年同期強勁成長，消費智能產品顯著成長。

展望第1季，鴻海指出，目前第1季能見度大約與市場預期相當，預期第1季季節性表現，將優於過去5年平均水準；若相較去年同期預估強勁成長。（編輯：潘羿菁）1140305

#AI
#iPhone
#鴻海
#營收
延伸閱讀
權值股領軍 台股終場漲275點收復半年線蘋果將在美國砸16兆元擴大投資 含與鴻海蓋AI伺服器廠墨西哥官員：鴻海超大型AI伺服器廠1年內完工工業富聯去年獲利創新高 AI伺服器營收年增逾150%
鴻海
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
墨西哥官員：鴻海超大型AI伺服器廠1年內完工
197
更多編輯台推薦新聞：