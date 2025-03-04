墨西哥官員：鴻海超大型AI伺服器廠1年內完工

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（中央社墨西哥市3日綜合外電報導）彭博報導，鴻海計劃在墨西哥哈里斯科州首府瓜達拉哈拉附近興建超大型人工智慧（AI）伺服器工廠，州長表示，儘管美國總統川普祭出新的關稅措施，工廠仍將在1年內完工。

哈里斯科州（Jalisco）州長勒莫斯（Pablo Lemus Navarro）接受彭博（Bloomberg News）訪問時說，鴻海的投資金額約為9億美元（約新台幣296億元），完工後將成為全球最大的AI伺服器組裝廠，這些伺服器將搭載輝達（Nvidia Corp.）先進的GB200 AI晶片。

該計畫分為2階段：擴建鴻海位於哈里斯科州艾薩爾托市（El Salto）的現有工廠，以及在附近建造1座新工廠。勒莫斯稱「應能在1年內完工」，並說該工廠預計今年底或明年初投產。

哈里斯科州經濟發展部門首長布朗柯（Cindy Blanco）說，鴻海正在向艾薩爾托市政府申請新廠營建許可，州政府將提供財務獎勵來支持這項計畫。

鴻海1位代表拒絕置評。

鴻海在川普的第1任期開始發展在墨西哥的伺服器相關業務，作為因應美中關係緊張的避險措施。

儘管川普對墨西哥祭出25%關稅可能提升鴻海等企業在墨西哥的營運成本，勒莫斯仍表示，對哈里斯科州的新投資正在增加，今年相較去年可能會提升。

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墨西哥半導體業約7成公司集中在哈里斯科州。除了鴻海的工廠，日月光投資控股旗下的ISE Labs去年11月也宣布，已在該州托納拉市（Tonala）購得土地，將用於興建新的半導體封裝和測試設施。

美國半導體大廠美光科技公司（Micron Technology Inc.）去年也宣布，將在瓜達拉哈拉（Guadalajara）興建新的工程與營運中心。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）推動名為Kutsari Project的國家半導體產業發展計畫也包括在哈里斯科州興建1座新的設計中心。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1140304