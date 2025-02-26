評估美對中晶片管制風險 欣興：泰國廠下半年投產

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（中央社記者江明晏台北26日電）川普政府尋求加嚴對中國晶片管制，欣興表示，今年第2季能見度尚不足，確實部分是受關稅、地緣政治影響，欣興中國廠營收約占集團30%，與ABF相關約10%，將持續評估風險；欣興泰國廠下半年會進行認證和小量生產。

路透社援引彭博（Bloomberg News）報導，川普政府打算加強對中國半導體的限制，延續並擴大拜登政府限制北京科技實力的種種措施；川普政府部分官員還打算進一步限制無需許可就能出口到中國的輝達（Nvidia）晶片數量與類型。

欣興今天舉行法人說明會，發言人鍾明峰展望今年營運，點出美國總統川普上任後對產業局勢變化的風險。

他表示，今年第2季能見度尚不足，主要就是受限川普上任後，晶片出口管制可能會進一步加嚴，欣興要評估中國大陸廠營收受到影響的狀況，預估中國營收約占集團30%，與ABF相關約占10%，確實因關稅和地緣政治影響，欣興必須仔細評估市場變化。

川普上任後再度興起關稅戰，鍾明峰進一步說，目前還沒看到ODM廠提前備貨潮，但欣興有受惠最近熱門產品GPU顯卡需求。

美國總統川普將按時向加拿大和墨西哥課徵關稅，鍾明峰說明，因為欣興直接出貨墨西哥、加拿大比例很小，僅占1%，關稅影響不大。

產能進度上，他表示，欣興最新ABF載板工廠光復廠目前已量產，進度超乎預期，「生產良率與客戶交貨都維持正面看法」；泰國廠以生產PCB為主，目前產品是裝機階段，下半年會進入認證和小量量產，產品以模組、遊戲機、低軌衛星為主，未來因地緣政治因素，會有高層板（High Layer Count）產品生產。

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他進一步說，中國昆山鼎鑫廠搬遷在第4季完成，稼動率已達8成，聚焦生產高層板，包括PCB和HDI為主。

欣興2025年資本支出維持186億元，載板事業部占45%、約85億元，主要為光復廠新增下一階段產能，將逐步擴增，楊梅廠約5億元；PCB事業部占45%、約85億元，主要投資泰國廠約36億元、台灣產線調整約28億元；泰國廠合計投資金額估約100億元。（編輯：張均懋）1140226