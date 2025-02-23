印度電氣業大展 台達推智能製造方案助節能減碳

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（中央社記者李晉緯新德里23日專電）印度電氣業大展ELECRAMA昨天登場，展會重點包括永續發展、創新、自動化，共有6家台灣企業參展，其中，台達電子推出協助印度電子製造業智能生產、節能減碳的整合性智能製造解決方案，備受關注。

印度電氣業大展ELECRAMA於22日到26日間在德里衛星城市大諾伊達（Greater Noida）舉行，駐印度代表葛葆萱今天和代表處經濟組組長陳郁淇前往參觀，逐一參訪台達電子、福保化學、金筆企業股份有限公司、羅得電子機械股份有限公司、崑榮機械股份有限公司、光訊光電科技股份有限公司的展區，了解台灣企業目前在印度市場耕耘的情況、遇到的困難。

台達全球事業營運執行副總裁尹鏇博、印度區總裁林正彬在葛葆萱參觀展區時，介紹台達為手機相關電子產品組裝產線所推出的整合性IIoT智能製造解決方案，其中包括提供台達下一代機器人手臂與DIATwin數位分身系統等，並強調方案能夠協助印度電子製造業做到智能生產、節能減碳的效果。

除此之外，台達印度區人資長陳俊豪也提到人才的重要性，他指出，台達這次在ELECRAMA展會中特別設立徵才攤位，希望讓所有對台達有興趣的人才，可以進一步了解職缺相關資訊。

陳俊豪告訴中央社記者，台達與台灣的元智大學、印度的SASTRA大學在2024年攜手合作，共同培育國際人才，首批印度學生已在元智大學進修一個學期，這批人才是台達透過面試從SASTRA大學選出的10位研究人工智慧（AI）、機器人科學、數據科學等領域的頂尖碩士生，他們會到元智大學電機通訊學院進修1年，學習的重點聚焦在智能自動化技術的實作與應用上。

他說，台達除資助這些學生到台灣的相關費用，還提供獎學金、實習及就業機會，希望讓這些印度頂尖學生到台灣學習到最新的知識後，能到台達印度就業。

葛葆萱表示，這次台灣有6家企業前來參展，很高興台灣廠商此行獲得印度各界很大的關注，希望藉由這次參展，讓台灣各種優秀的產品都能打進印度龐大的市場。

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ELECRAMA是全球最大電氣展，今年吸引12個國家、超過1000家廠商參展，預計會有超過40萬人次的專業人士前往參觀。

這次ELECRAMA展示的核心內容包括新能源與儲能、電動車和充電基礎設施、數位能源、輸配電、自動化、新創企業等。（編輯：周永捷）1140223