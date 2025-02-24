川普催動半導體提前拉貨 1月電力景氣燈號亮黃紅燈

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）台灣綜合研究院今天發布1月電力景氣燈號維持黃紅燈，不過受到農曆春節工作天數減少影響，全國產業用電負成長，僅半導體用電強勢成長，半導體產業表現強勁，除了人工智慧（AI）等新興科技需求暢旺，業者也提前拉貨，因應川普2.0的不確定性。

台綜院表示，1月適逢農曆春節假期，工作日數較少，導致全國產業高壓以上用電量較去年同期減少4.48%，其中，傳統產業受出口疲軟影響，用電減幅擴大。

不過半導體產業受惠AI技術快速發展，市場對高效能運算、雲端運算、生成式AI及智慧終端設備的需求持續攀升，表現依舊強勁。

台綜院指出，台灣半導體產業是全球供應鏈核心，企業為了因應可能的關稅政策變動，趕在新政策正式啟動前，加緊備貨，因此生產動能不受春節長假影響，半導體用電量逆勢成長1.8%，電力景氣燈號連續9個月呈現揚升的黃紅燈，景氣維持向上態勢。

儘管整體電力景氣燈號同樣連續9個月亮出黃紅燈，台綜院分析，隨著川普政府正式執政，市場預期全球貿易、投資與供應鏈面臨重大不確定性，全球經濟下滑風險升高；台灣作為高度依賴外貿的經濟體，傳統產業恐受到美國貿易保護主義回歸、關稅政策重啟及海外同業競爭等因素衝擊，產業訂單動能轉弱，產業用電減幅擴大。

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台綜院進一步指出，國內製造業仍存在兩極化現象，傳統產業因農曆春節長假與國際經貿政策不確定性，1月用電表現轉為負成長，相較之下，AI產業需求持續強勁，帶動半導體業者積極增產擴廠，用電量逆勢成長，成為支撐經濟的重要動能，也是國內景氣的重要支柱。

然而，台綜院提醒，川普政府的經貿政策存在高度不確定性，可能進一步影響全球生產供應鏈，增加市場風險，後續仍需密切關注國際局勢對國內產業的影響及衝擊。（編輯：潘羿菁）1140224