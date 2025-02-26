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主計總處下修今年經濟成長率至3.14% 刪預算削弱動能
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台達電認列資產減損26.9億元 去年淨利352億元創新高

2025/2/26 19:37
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（中央社記者曾仁凱台北26日電）台達電今天公布2024年財報，去年營收4211.47億元，年增4.9%；歸屬母公司業主淨利352.28億元，比2023年成長5.4%，營收、獲利雙雙創下歷史新高，每股純益13.56元。

台達電今天董事會通過每股擬派發現金股息7元，股利配發率為51.6%，對照今天收盤股價399元，現金殖利率1.75%。

不過台達電去年第4季依照國際會計準則第36號公報，認列資產減損26.9億元，影響歸屬母公司業主淨利約22.2億元，去年第4季歸屬母公司淨利71.77億元，表現不如預期，年減2成，也比去年第3季縮水41.8%。

台達電強調，本次資產減損金額非實際現金流出，對營運資金及現金流量並無影響。

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另配合全球擴張計畫，台達電今天董事會決議發行國內無擔保普通公司債或永續發展債券，發行總額不超過300億元，得自董事會決議日起1年內1次或分次發行，每張面額100萬元整，發行價格依票面金額十足發行，發行期間得視狀況發行不同年期債券，以不超過10年為原則，希望藉此充實營運資金、償還債務，並支應業務擴展等中長期資金需求。

針對熱門的AI伺服器市場，台達電在電源、散熱等方面都扮演重要角色，台達電27日將召開法說會，對於2025年產業景氣及營運展望有進一步說明。（編輯：張均懋）1140226

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