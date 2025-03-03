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王品去年每股賺15.66元 擬配息14.59元

2025/3/3 18:17
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（中央社記者江明晏台北3日電）王品集團2024年財報出爐，歸屬母公司稅後淨利新台幣12.9億元，每股盈餘（EPS）15.66元，創下連續2年超過15元的獲利紀錄；王品董事會並決議，每股發放現金股利14.59元，配發率為93.17%。

王品集團今天召開董事會，會中通過2024年度財報，全年合併營收222.9億元，年減0.12%。歸屬母公司稅後淨利12.9億元，每股盈餘（EPS）15.66元，連續2年超過15元，2年合計賺超過3個股本。

王品說明，2024年台灣事業群全年營收180億元，再度刷新歷史紀錄，年增4.16%。大陸事業群全年營收42.9億元，年減14.8%。

王品董事會並決議，每股發放現金股利14.59元，配發率為93.17%。以3月3日收盤價235.5元計算，殖利率為6.2%。

回顧2024年，王品集團表示，台灣事業群發揮展店綜效，許多新品牌穩健展店，帶動台灣事業群單月營收屢創同期新高，全年營收也首度突破180億元；大陸事業群全年營收42.9億元，由於積極調整營運策略，也持續獲利。

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2024年第4季，王品受惠冬季吃鍋旺季、大巨蛋演唱會商機與節慶聚餐檔期，台灣事業群餐廳、零售事業雙雙成長，並攜手外送夥伴德商foodpanda提升外送業績，單季營收45.1億元，年增2.15%，兩岸合併營收為55.3億元，年增0.45%，歸屬母公司稅後淨利2.7億元，營收、獲利表現同步創第4季同期新高紀錄，EPS為3.25元。

展望2025年，王品集團表示，仍將持續深耕台灣市場，擴大品牌市場影響力，首季將開出6家新店，全台分店數超越350家，是集團創業以來新里程碑，規劃今年將再續開40至50家分店，以全年超過400店為目標。（編輯：潘羿菁）1140303

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