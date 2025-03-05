和泰車校園徵才碩士起薪5萬 年終獎金3個月
2025/3/5 11:24（3/5 11:41 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北5日電）和泰車今天上午宣布2025年校園招募計畫正式啟動，開出學士起敘薪新台幣4.4萬元、碩士5萬元，以及每年穩定調薪、旅遊補助5萬元、3個月年終獎金等福利。
和泰車透過新聞稿指出，此次校園徵才涵蓋近20種職缺項目，包含資訊、行銷、企劃等。
和泰車引述台灣證券交易所公告，2023年和泰車非主管員工平均年薪263萬元，此次招募新血，學士起敘薪4.4萬元、碩士起敘薪5萬元，每年穩定調薪，還有旅遊補助5萬元、3個月年終獎金及優於法令的特殊假等福利。
和泰車指出，今年首場大型校園活動3月8日將在台灣大學校園徵才博覽會登場，其他場次包含北科大、政大、成大、陽明交大、台北大學、中央、中山、清大、台科大、中原等。
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實習生計畫部分，和泰車表示，今年持續推出「和泰之星」實習計畫，預計暑期招收16名實習生，提供月薪3.6萬元，讓學生有機會參與公司專案實作。
此外，和泰車也提供職場先修計畫，招募長期實習生，每週工作3天，時薪250元，期盼吸引學生提前加入和泰車，累積職場經驗。（編輯：林家嫻）1140305
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