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A-Top雲端數據園區 星、美跨國IDC進駐

2025/3/5 18:54（3/5 19:11 更新）
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A-TOP新嶺雲端數據園區已經吸引新加坡Keppel、美商超大規模資料中心供應商來台建置全台最大算力中心。圖為AAM睿亞投資集團董事長賴義霖。（AAM睿亞投資集團提供）中央社記者江明晏傳真 114年3月5日
A-TOP新嶺雲端數據園區已經吸引新加坡Keppel、美商超大規模資料中心供應商來台建置全台最大算力中心。圖為AAM睿亞投資集團董事長賴義霖。（AAM睿亞投資集團提供）中央社記者江明晏傳真 114年3月5日
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（中央社記者江明晏台北5日電）中美貿易戰加劇，帶動國際級網際網路數據中心（IDC）業者更關注台灣市場，AAM睿亞投資集團開發A-Top新嶺雲端數據園區，董事長賴義霖表示，已吸引新加坡、美商等跨國資料中心進駐，預計園區各區加總的建置容量將超過100MW資料中心。

AAM睿亞投資集團今天發布新聞稿表示，A-Top新嶺雲端數據是台灣單一規模最大IDC中心園區，國際資料中心業者、新加坡最大的跨國企業吉寶集團（Keppel）、美商超大規模資料中心供應商都陸續進駐。

A-Top新嶺雲端數據園區位於桃園，占地約7公頃，可提供應至少8kw/rack（含）以上的電力，總櫃數超過1萬2000個。

AAM睿亞投資集團表示，自2021年起，美商超大規模資料中心供應商已進駐A-Top新嶺雲端數據園區，建置一座總樓地板面積約2萬平方公尺，可負載容量16MW的資料中心，成為該美商在台的首座資料中心，並於2024年第4季正式啟用營運，提供其服務的國際企業客戶雲端服務。

2024年8月，新加坡吉寶、新加坡基礎建設開發平台（DDSP）合資公司進駐A-Top新嶺雲端數據園區，預計建置數棟建築物，總樓地板面積超過2萬平方公尺，也是吉寶集團在台建置的第一個資料中心，將提供雲端服務供應商長期服務。

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AAM睿亞投資集團指出，A-Top新嶺雲端數據園區自購地迄今投入金額已逾新台幣200億元，隨著吉寶集團進駐園區，預計至今年底累積投入金額將增加至300億元，各區均已有洽談對象，園區還將投入交換機房設置、規劃海纜及衛星等傳輸方式，至2030年總投資金額預計達500億元。

AAM睿亞投資集團聚焦工業地產與綠能產業，資金來源主要為家族辦公室（Family office），由董事長賴義霖領軍，A-Top新嶺雲端數據園區為集團的代表性專案，未來還持續有新的項目。（編輯：楊凱翔）1140305

#IDC
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#中美貿易戰
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