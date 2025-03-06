台股跌156.47點
2025/3/6 13:45
（中央社台北6日電）台北股市今天開高走低，收盤跌156.47點，為22715.43點，跌幅0.68%，成交金額新台幣3490.04億元。
加權指數開盤為22930.11點，盤中最高22979.97點，最低22715.43點；不含金融股指數19737.76點，跌162.67點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.18%、食品股漲0.6%、塑化股跌1.25%、紡織股跌0.23%、機電股跌0.91%、造紙股跌0.07%、營建股跌0.87%、金融股漲0.4%。
委買張數2038萬7647張，委賣張數1181萬4874張，成交張數656萬1683張。
收盤時上漲310家，下跌633家，持平112家。
成交量前5名個股為群益優選非投等債、中信中國50正2、期街口布蘭特正2、富邦恒生國企正2、群益台灣精選高息。
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漲幅前5名個股為AES-KY、銘旺科、東森、材料-KY、華凌。
跌幅前5名個股為新建、欣陸、鮮活果汁-KY、佳世達、保瑞。1140306
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