元山仁武新廠第3季進設備 威宏去年每股賺11.12元

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（中央社記者潘智義台北6日電）車用電子與生活科技系統大廠元山科技今天公告2024年稅後淨利新台幣2.21億元，每股稅後盈餘2.87元。運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY2024年歸屬母公司稅後淨利7.4億元，每股稅後盈餘11.12元。

商用置物設備廠益張公布2024年歸屬於母公司業主淨利為2.56億元，每股稅後盈餘7.64元。

元山表示，仁武新廠已進入最後完工階段，預計第3季開始進駐設備機台，最快今年底即可落成啟用加入營運行列，初期規劃6條車用風扇與高階IT風扇產線，後續視訂單需求適度擴線。

另外，為因應全球各國關稅的高度不確定性，元山表示，不排除隨客戶腳步前進泰國設立生產據點。

元山說明，2024營收占比為汽車電子49%、高階運算系統28%、生活科技系統16%，工業設備與其他7%，毛利率18.02%維持穩定。

此外，元山公布今年2月合併營收為2.90億元，受惠工作天數與集團規模穩定逐年成長，在車用與高階網通IT風扇訂單持續挹注下，2月營收年增39.17%，為歷年同期新高，累計前2月營收達6億元，年增4.09%。

元山並於董事會通過年度盈餘分配案，將配發每股現金股利2.3元，其中包含盈餘分配現金股利1.6元，資本公積發放0.7元；現金殖利率依今天收盤價48.35元計算為4.76%。

威宏統計，2024全年合併營收83億元，歸屬母公司稅後淨利7.4億元，每股稅後盈餘11.12元。主因於東南亞地區布局多年有成，受惠歐美系客戶持續推動產能移轉政策，轉單效益更為明顯，挹注威宏連續3年賺逾1個股本。

威宏說明，2024全年產品結構為運動包袋及高爾夫球袋占20%、運動手套護具及周邊19%，以及尼龍包袋、真皮包款與配件48%、旅行箱及包袋13%。

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威宏今天董事會通過盈餘分配案，預計每股配發現金股利6.5元，配息金額創歷史新高。

益張公布2024年度合併營收為17.4億元，年增21.84%，歸屬於母公司業主淨利為2.56億元，基本每股稅後盈餘7.64元。益張董事會決議通過配發每股5元現金股利，並將於6月5日舉行股東常會。（編輯：楊蘭軒）1140306