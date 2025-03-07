京城銀：合併前股利配發多面向考量 預計5月中出爐

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（中央社記者張璦台北7日電）京城銀今天在法說會表示，過往股利政策是採穩健配息，今年情況較特殊，因為牽涉到要跟永豐金股權轉換，所以必須比較思考包括稅負等更多面向，強調會持續以追求股東最大實質利益為考量，董事會預計5月中旬進行決定。

京城商業銀行今天舉辦2024年第4季法人說明會，2024年淨收益為新台幣96.09億元，稅後損益50.24億元，每股稅後盈餘4.52元；2024年整體獲利表現相較前一年減少4%，主要因其他收入減少，利息淨收益與手續費淨收益則分別較前一年增加5%以及27%。

授信業務部分，京城銀表示，2024年放款總額2431億元，授信相關手續費收益25.86億元，較前一年成長27%，整體授信業務收益持續穩健；資產品質方面，2024年底逾期放款比率0.02%、逾期放款覆蓋率6871%、全體放款覆蓋率1.30%，維持良好狀態。

永豐金、京城銀去年12月27日雙方董事會同步通過，擬以每1股京城銀普通股換發26.75元現金與1.15股永豐金普通股，估計永豐金將砸下約599億元娶親京城銀，規劃今年第4季前完成股權轉換。媒體在會中關切京城銀股利配發是否會受合併案影響，以及現金股利配發率能否維持在50%以上。

京城銀總經理姜宏亮表示，這必須經過董事會討論才可以定案，目前董事會尚未進行任何討論，過去京城銀股利政策是採穩健配息的方式，今年情況比較特殊一點，因為牽涉到要跟永豐金做股權轉換，所以必須比較思考更多面向，包含股東稅負等，但仍會以追求股東最大實質利益為考量。

京城銀副總經理尤其偉則指出，京城銀股東會將在6月26日舉行，董事會預計5月中旬左右會針對股利政策進行決定。

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此外，媒體關切永豐金併購標的僅有銀行，京城銀旗下的證券、租賃子公司未來規劃為何。姜宏亮指出，目前想法是將其處分拍賣掉，現有多組潛在買方，處分時程原則上希望儘快。

談及員工安置，姜宏亮表示，永豐金持續與京城銀工會溝通，相信會提出一些友善的方案，期待溝通順利、及早完成協商。至於雙方合併送件金管會進度，尤其偉說，會再跟永豐金協調。（編輯：林克倫）1140307