貨櫃三雄前2月營收成長 今年關注3變數

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（中央社記者江明晏台北10日電）受2月天數較短，過年連假後貨量減低，以及運價下滑影響，長榮海運、陽明海運、萬海航運2月營收均較1月減少，但累計前2月業績均成長。業者展望今年市場，關注美國關稅政策、地緣政治與紅海通行風險。

長榮2月合併營收新台幣342.33億元，月減18.97%，年增13.47%；前2月累計合併營收764.81億元，年增30.69%。

陽明2月營收146.94億元，月減16.47%，年增3.07%，因農曆春節後市場需求放緩，整體營收較1月減少；累計前2月營收322.87億元，年增14.28%。

萬海2月合併營收106.33億元，月減27.54%，年增19.95%；累計營收253.06億元，年增39.68%。

展望航運市場，陽明援引法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2025年供給成長為5.7%，需求成長為2.5%。

陽明指出，近期美、加、墨、中的關稅戰升級，及4月初美國將實施對等關稅措施恐對跨境貿易、供應鏈帶來不利影響，要密切觀察市場未來需求變化；此外，以哈和談進度膠著，是否復航紅海仍需觀察，在確保航行安全情況下審慎評估。

陽明指出，航運市場目前正處於海運聯盟重組船舶調度過渡時期，加上北歐港口受極端天氣惡化，及鹿特丹港（Rotterdam）、勒哈佛港（Le Havre） 罷工影響，港口嚴重擁堵，等待時間拉長，故在維持穩定航班服務情況下，將依各港口延誤狀況逐航次以跳港、更換港序或調派船泊等應變措施因應。

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萬海指出，受春節長假後工廠持續復工中，以及天數較少影響，2月營收比1月減少，但較去年同期仍成長；展望2025年上半年，市場續受美國關稅政策不確定性、俄烏及中東地緣政治，以及紅海通行仍有風險等因素影響。

台驊控股表示，2月合併營收達16.71億元，年增22.33%；2月受到農曆春節假期後，工廠復工進度緩慢影響，且企業普遍於假期前提前出貨，短期內壓抑運輸需求，然而相較去年同期，全球供應鏈逐步復甦，企業因應關稅政策調整物流布局，推動海運、空運及鐵路運輸需求成長。（編輯：楊蘭軒）1140310