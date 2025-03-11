台灣電競筆電稱霸埃及市場 AI PC將橫掃中東

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（中央社記者施婉清開羅11日專電）台灣「華碩電腦」稱霸埃及筆電市占近40%，近期首推以配備最新顯卡和處理器的超高價頂級電競筆電攻頂端族群。市場人士表示，台灣以最強勢的電腦產品創新特色創造和帶動埃及市場趨勢，下一步將用新穎的「AI PC」橫掃中東。

根據市場研究機構GFK統計數據，埃及筆電市場銷量每年約50萬台，市占第1是台灣品牌華碩，始終保有3成以上市占；第2名是中國「聯想」（Lenovo）以極小差距緊追在後；第3名是拿下1成左右市占的美國「惠普」（HP）。

華碩埃及筆電區域產品經理陳培軒10日告訴中央社記者，各家筆電品牌對埃及市場的行銷策略大都以推出主流產品為主，但華碩埃及分公司則引進完整筆電系列，以提供全方位服務滿足整體市場需求。

華碩埃及電競筆電區域產品經理龔桓則指出，原本華碩「電競筆電」在華碩埃及筆電整體銷量都不超過30%，但在3年疫情居家隔離期間，埃及培養出一群忠實的線上遊戲玩家，他們對於「圖像顯示」要求特別細膩的電競筆電也逐漸受到重視，因此針對遊戲玩家設計的ROG（Republic of Gamers）SCAR系列，成為埃及消費者眼中最受矚目的電競筆電。

龔桓稱，2025年版新推出的SCAR系列配備最高階顯卡、處理器和方便玩家升級和提高散熱功能的免工具拆卸卡榫背板外觀設計，將成為埃及筆電市場最高價單品。

埃及中學生法齊（Fawzi）告訴中央社，平常都會與一起玩線上遊戲的朋友討論各家電競筆電的功能優劣，最近大家也紛紛關注此台全埃及最貴的電競筆電王。

龔桓進一步指出，此系列電競筆電已從2月底開放從華碩埃及官網預購，這也是華碩埃及為擴大與當地終端消費者直接接觸的經營策略之一，除可趕上「疫情後換機潮」（電腦汰換週期一般約落在4至5年），也利於未來產品開發規劃。

龔桓分析，著重實惠價值的埃及年輕人，意識到電競筆電可以「一魚二吃」，兼顧文書作業和遊戲，因此從2024年下半年開始，電競筆電銷售量明顯迎頭趕上，現在已經占華碩埃及筆電整體銷售量的50%以上。

中華民國對外貿易發展協會（貿協）開羅台灣貿易中心主任王齊賢告訴中央社，埃及雖然擁有1.1億人口，但目前整體經濟水準尚未到達人手一部電腦的程度，其他如阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯等中東國家，每月台灣品牌筆電銷售量可輕易達到埃及的10倍以上，且面對在埃及傾向以低價衝量的中國品牌，台灣筆電品牌在埃及行銷很辛苦，得步步為營。

王齊賢認為，由於筆電有一定的技術門檻，台灣品牌應堅持推出「旗艦」等級規格來拉大與其他競爭對手的區隔。他觀察到，在開羅市區許多大型高級咖啡廳內，幾乎都是「蘋果電腦」的天下，一方面蘋果行銷策略強大，同時也說明埃及消費金字塔頂端人口具有強烈「大品牌意識」。

王齊賢說，他看好未來埃及中產階級消費水準很快會起飛，進而成為強大的消費群體。台灣品牌更應在這時搶攻有優勢的市場區塊。

台灣品牌微星電腦（MSI）駐杜拜中東分公司總經理蘇倍生告訴中央社，埃及擁有高比例年輕族群的人口紅利，是相當有潛力的市場，也符合微星的主要目標客群，因此近幾年持續投資埃及市場，包括增加行銷人員，以及提供筆電健檢等額外服務，以近距離接觸消費者與市場。

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針對埃及筆電市場未來消費趨勢，陳培軒認為，鑑於市場整體應已呈飽和狀態，未來不太可能繼續期待大幅成長，華碩埃及將以「趨勢先驅」為目標，鎖定高階用戶市場，以台灣最強勢的電腦產品創新特色，來創造和帶動埃及市場趨勢。

陳培軒特別看好去年下半年開始崛起的「AI PC」，即搭載AI人工智慧獨立運算功能的個人電腦，因此，現在華碩埃及經營團隊積極與埃及大學院校聯盟，利用校園活動結合華碩電腦AI學習宣導，除了要在埃及電競筆電市場繼續領風騷外，也期望成為中東「AI PC」市場的領頭羊。（編輯：韋樞）1140311