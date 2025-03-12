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台股漲207.27點

2025/3/12 13:49
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（中央社台北12日電）台北股市今天開高走高，收盤漲207.27點，為22278.36點，漲幅0.94%，成交金額新台幣3391.91億元。

加權指數開盤為22171.1點，盤中最高22391.47點，最低22153.61點；不含金融股指數19347.73點，漲194.3點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.79%、食品股跌0.01%、塑化股跌0.17%、紡織股漲0.46%、機電股漲1.29%、造紙股跌0.69%、營建股漲0.71%、金融股漲0.34%。

委買張數2074萬1039張，委賣張數1128萬1544張，成交張數662萬8289張。

收盤時上漲552家，下跌401家，持平106家。

成交量前5名個股為華邦電、廣宇、南亞科、群益台灣精選高息、群益優選非投等債。

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漲幅前5名個股為聯策、冠西電、華邦電、廣宇、時碩工業。

跌幅前5名個股為福懋油、華碩、台榮、鼎炫-KY、商億-KY。1140312

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