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台積電攜手聯發科 打造N6RF+無線通訊整合單晶片

2025/3/12 14:52
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（中央社記者張建中新竹12日電）台積電和聯發科今天宣布，成功合作開發通過台積電N6RF+矽驗證整合電源管理單元及功率放大器的無線通訊單晶片。

台積電和聯發科共同發布新聞稿，台積電先進技術業務開發處資深處長袁立本表示，這次與聯發科在N6RF+製程的合作成果，展現台積電整合先進邏輯製程與廣泛特殊製程專業技術的實力，協助客戶實現產品差異化。

台積電指出，這次與聯發科合作是利用先進射頻（RF）製程，將電源管理單元與整合功率放大器這兩種無線通訊產品必備的元件整合到單一系統單晶片（SoC），以更小的面積提供媲美獨立模組的效能。

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台積電表示，N6RF+技術可縮小無線通訊產品模組面積尺寸達2位數百分比。此外，與既有解決方案相比，在電源管理單元上可以提升能效。

聯發科副總經理吳慶杉說，經過與台積電1年合作，這顆基於N6RF+製程的測試晶片能效表現佳，將可提升射頻單晶片（RFSoC）競爭力。（編輯：翟思嘉）1140312

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