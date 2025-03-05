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OPPO前進MWC秀AI戰略 宏達電攜聯發科擘劃6G

2025/3/5 10:34（3/5 10:51 更新）
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聯發科、英特爾（Intel）與宏達電旗下HTC G REIGNS聯合示範6G混合計算概念技術。（宏達電提供）中央社記者江明晏傳真 114年3月5日
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（中央社記者江明晏台北5日電）今年MWC展上，宏達電攜手聯發科聯合示範6G混合計算概念技術，擘劃AI結合6G的概念應用場景；OPPO則發布新AI戰略，包括攜手聯發科布局AI晶片，以及AI設備、AI雲端。

全球行動通訊大會（MWC）開跑，成為科技大廠展示新品與技術的舞台，宏達電旗下HTC G REIGNS除展示AI與5G的無人化智慧工廠成果，也進一步展示與聯發科攜手合作的6G混合計算（Hybrid Computing）概念技術，探討未來6G網路的發展藍圖及應用可能性。

聯發科、英特爾（Intel）與HTC G REIGNS聯合示範6G混合計算概念技術。宏達電說明，新一代整合式通訊與運算（ICC）概念架構，可整合不同智慧型裝置（Device Cloud）與無線存取網路（RAN Cloud），集結成邊緣雲，採用分散式運算架構以動態調配運算資源，讓智慧機處理輕量運算，而高負載計算則交由邊緣雲執行，達到更佳的效能與資源利用率。

宏達電表示，6G混合計算技術將為AI與XR（延展實境）應用帶來全新應用可能，涵蓋即時互動、智慧城市感知網絡與個人AI助理等多個領域。

手機大廠OPPO則在MWC發布全新AI戰略，將全面布局整個AI生態系統，包含AI晶片、AI設備、AI雲端，並重點聚焦AI生產力、AI創作和AI影像3大領域。

針對AI晶片，OPPO表示，與聯發科技等晶片廠商密切合作，聯合研發和優化晶片的AI模型；在AI設備及AI雲端方面，OPPO利用如LoRA技術、平行解碼方案和MoE（混合專家模型）等技術，提升OPPO手機AI功能，並構建全面雲端資料安全防護體系。

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OPPO也強調，正進一步將Google AI體驗深度整合至手機中，預計串聯多款OPPO原生應用與Google Gemini，實現雙方生態系互聯，並利用OPPO AI手機現有的Gemini 1.5 Pro和Gemini 1.5 Flash實現AI跨應用。

OPPO強調，與Google持續密切合作，計劃將最新的AI大模型Gemini 2.0導入OPPO手機。（編輯：林家嫻）1140305

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