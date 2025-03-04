民進黨：馬英九眼裡只有中國 才是國安危機

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（中央社記者葉素萍台北4日電）台積電宣布有意增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，前總統馬英九表示，民眾擔心「護國神山」要被搬走，這是重大的國家安全危機。民進黨發言人韓瑩指出，馬英九眼裡只有中國，才是真的國安危機。

馬英九今天透過臉書表示，看到媒體報導，美國要求台積電公司赴美投資千億美元，包括先進封裝設施與研發中心都在內。民眾擔心「護國神山」要被搬走，這是重大的國家安全危機，對民眾的信心、兩岸關係與未來台灣在地緣政治的位置，都有重大負面影響。

民進黨發言人韓瑩透過社群平台Threads發文指出，「當年一度要把台積電，半導體產業送給中國的不就是馬英九本人嗎？」

韓瑩說明，2015年時任中國紫光集團董事長趙偉國高調訪台，曾揚言「買下台積電、合併聯發科」，一連串動作相當具有侵略性，馬英九當時身為總統卻說不認為這是一種經濟攻勢，還再次強調「兩岸應該提高互信」。

韓瑩質疑，「台積電投資美國不行，被中國併購就可以？」台積電全球布局是基於企業的考量，先前投資日本、德國，也沒有因此變成「日積電」、「德積電」，現在投資美國也不會因此變成「美積電」，台積電已多次表示會根留台灣，而繼續壯大台灣更是國家政府與產業界的共同立場。

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韓瑩解釋，總統賴清德先前表示期盼與美國進一步強化夥伴關係，共同打造全球「非紅供應鏈」，確保台灣美國與全球民主夥伴，持續保有科技優勢，這就是台灣面對新局的戰略目標。

韓瑩強調，國民黨炒作疑美疑台論，不斷唱衰台灣和台積電，國民黨從上到下，面對中國毫無招架之力，甚至連半導體產業都曾經想拱手讓人，分裂台灣、傷害國家利益，才是真正的國安危機。（編輯：張若瑤）1140304