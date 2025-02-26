聯發科推出5G-Advanced數據機方案M90 下半年送樣

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（中央社記者張建中新竹26日電）聯發科今天宣布推出5G-Advanced數據機方案M90，聯發科M90已經通過產業標準測試，將於2025下半年送樣。

聯發科今天發布新聞稿，無線通訊技術本部群資深本部總經理范明熙表示，M90的AI技術與5G功能讓代工廠商更能提供具差異化的性能表現。

范明熙說，M90經高度整合與優化，能為各類裝置使用者帶來更佳的使用者體驗。聯發科長期致力突破5G-Advanced通訊技術，同時已在著手準備下世代6G解決方案。

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聯發科表示，M90達成的應用包括與是德科技合作完成5G NRDC FR1+FR2雙頻連線，下載速度達到11.6Gbps，並與威瑞森（Verizon）和三星電子（Samsung）合作5G FR1 SA 6CC載波聚合測試，透過虛擬化無線接取網路下載速度峰值達5.5Gbps。

此外，聯發科還與澳洲電信（Telstra）和愛立信（Ericsson）合作完成5G NRDC FR1+FR2雙頻連線實網測試，下載速度近10Gbps。（編輯：楊蘭軒）1140226