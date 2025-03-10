聯發科2月營收461億元 創同期新高
2025/3/10 17:31
（中央社記者張建中新竹10日電）聯發科自結2月營收跌破新台幣500億元關卡，滑落至461.72億元，月減9.72%，不過，較去年同期增加19.98%，並為歷年同期新高。
聯發科累計前2月營收973.16億元，較去年同期增加17.28%。
聯發科先前預期，第1季營收將約1408億至1518億元。市場推估，聯發科3月營收僅需435億元，第1季營運目標便可順利達成。
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聯發科指出，因中國智慧手機補貼政策需求，以及因應全球關稅不確定性，客戶對電視、WiFi、平板電腦和Chromebook等拉貨需求熱絡，第1季營收表現可望優於季節性水準。
因總體經濟不確定性高，聯發科並未提供2025年營收成長預估，不過，聯發科預期，2025年全球智慧手機出貨量成長幅度將與2024年相當，5G滲透率將自65%提升到67%至69%。此外，WiFi 7將加速導入客戶寬頻、筆記型電腦和路由器等產品中，2025年WiFi 7產品營收可望成長超過1倍。（編輯：楊蘭軒）1140310
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