IC設計營收榜 集邦：輝達1243億美元稱冠、聯發科第5
2025/3/17 15:54
（中央社記者張建中新竹17日電）市調機構集邦科技統計，2024年全球前10大IC設計廠營收合計2498億美元，年增49%，輝達（NVIDIA）營收達1243億美元，穩居全球IC設計龍頭。聯發科2024年營收165億美元，為第5大IC設計廠。
集邦科技表示，人工智慧（AI）高階晶片需要龐大資本和先進技術投入，廠商進入市場的門檻高，造成明顯的領先者寡占情況。
集邦科技指出，受惠各大雲端服務業者（CSP）持續擴大AI伺服器布建規模，輝達H100及H200產品需求旺盛，推升2024年晶片設計相關營收逾1243億美元，占前10名IC設計廠合計營收逼近一半，穩居全球IC設計龍頭。
集邦科技表示，高通（Qualcomm）在手持裝置及車用業務成長推升下，2024年營收達348億美元，為第2大IC設計廠。
博通（Broadcom）受惠AI需求，2024年半導體部門營收達306億美元，為第3大IC設計廠。集邦科技指出，超微（AMD）2024年營收257億美元，為第4大IC設計廠。聯發科2024年營收165億美元，為第5大IC設計廠。
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集邦科技表示，全球第6大至第10大IC設計廠依序為邁威爾（Marvell）、瑞昱、聯詠、上海韋爾半導體、芯源系統（MPS）。
展望2025年，集邦科技指出，由於先進半導體製程有助於AI算力增長，各種大型語言模型（LLM）持續問世，加上新型開源模型有機會降低AI成本門檻，助益AI相關應用從伺服器滲透至個人裝置，邊緣AI裝置將成為下一波半導體產業的成長動能。（編輯：楊凱翔）1140317
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