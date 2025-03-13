熱錢流出央行調節 新台幣震盪翻紅收32.961元

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）美國CPI增幅低於預期，緩解通膨憂慮，不過美國總統川普關稅政策反覆，市場觀望氣氛依舊濃厚，熱錢持續流出，台股收低，新台幣也一度翻貶，不過尾盤央行略作調節，收盤收在32.961元，微升0.1分，台北及元太外匯市場總成交金額15.54億美元。

美國2月消費者物價指數（CPI）增幅低於市場預期，強化市場的降息預期，但川普持續拉長關稅戰線，投資人憂心忡忡，政策不確定性導致金融市場缺乏動能，呈現震盪格局。

台股今天開高走低，早盤一度勁揚逾270點，突破22500點，但市場信心不足，加權指數盤中翻黑，終場跌316.68點，收在今天最低21961.68點，失守22000點與年線約22249點。

而外資連砍13天台股，今天賣超金額達新台幣236.23億元。外匯交易員表示，美元轉弱有利於提振亞幣，但關稅烏雲籠罩，導致熱錢持續流出，台股缺乏動能，連帶拖累新台幣匯率表現。

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新台幣兌美元今天以32.92元開出後，因美元走弱，早盤呈現小幅升值，但外資持續賣股匯出，匯價由升轉貶，最低觸及32.987元，眼見新台幣再度靠向33元整數大關，出口商拋匯潮湧現，央行尾盤也略做調節，終場得以小幅收升。

央行總裁楊金龍今天於立法院財政委員會被問及匯率議題時，則表示去年9月起，川普交易盛行，美元強勢表態，主要亞幣均呈貶值，不過近期川普行情已慢慢降溫，美元回檔，全球股市也受到川普不確定性影響，向下修正。（編輯：楊蘭軒）1140313