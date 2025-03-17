2月國銀人民幣存款連3降 續寫近11年半新低

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）中央銀行今天公布2月銀行辦理人民幣業務概況，因不敵美元高利光環，人民幣存款餘額繼續探底，單月減少9.43億元，降至人民幣1133.93億元，續寫2013年10月以來、近11年半新低。

央行統計，國銀人民幣存款餘額已經連續3個月下降，其中外匯指定銀行（DBU）存款減少6.81億元，降至824.41億元；國際金融業務分行（OBU）則下滑2.62億元，降至309.52億元。

DBU方面，法人戶止跌回升，個人戶則是連4月下降，且長期呈現緩步下跌。央行官員說明，法人戶增加，主因是三角貿易貨款匯入所致，但增幅不大，無法扭轉整體DBU下滑的趨勢，尤其以散戶為主的個人戶，眼見美元握有高利題材，人民幣相形失色，自然傾向選擇減持人民幣存款，轉往美元或其他報酬率較高標的。

OBU方面，央行官員也說，法人戶將人民幣存款轉為美元，導致存款餘額下滑。

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央行同步提供目前銀行各天期人民幣專案利率，3個月期以陽信銀行及高雄銀行的1.5%最佳，6個月為永豐銀行及高雄銀行的1.6%，1年期為陽信銀行的1.65%。

央行分析，人民幣專案利率水準僅1字頭，且波動不大，雖然市場關注美國聯準會後續降息路徑，但至少目前為止，美元高利題材仍在，對散戶具有相當吸引力，在此情況下，人民幣就不會是持有的優先選擇。（編輯：楊凱翔）1140317