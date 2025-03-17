加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
代理孕母行不行？爭議30年未解 看懂正反論述、各國現況
首頁 / 產經

2月國銀人民幣存款連3降 續寫近11年半新低

2025/3/17 18:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北17日電）中央銀行今天公布2月銀行辦理人民幣業務概況，因不敵美元高利光環，人民幣存款餘額繼續探底，單月減少9.43億元，降至人民幣1133.93億元，續寫2013年10月以來、近11年半新低。

央行統計，國銀人民幣存款餘額已經連續3個月下降，其中外匯指定銀行（DBU）存款減少6.81億元，降至824.41億元；國際金融業務分行（OBU）則下滑2.62億元，降至309.52億元。

DBU方面，法人戶止跌回升，個人戶則是連4月下降，且長期呈現緩步下跌。央行官員說明，法人戶增加，主因是三角貿易貨款匯入所致，但增幅不大，無法扭轉整體DBU下滑的趨勢，尤其以散戶為主的個人戶，眼見美元握有高利題材，人民幣相形失色，自然傾向選擇減持人民幣存款，轉往美元或其他報酬率較高標的。

OBU方面，央行官員也說，法人戶將人民幣存款轉為美元，導致存款餘額下滑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

央行同步提供目前銀行各天期人民幣專案利率，3個月期以陽信銀行及高雄銀行的1.5%最佳，6個月為永豐銀行及高雄銀行的1.6%，1年期為陽信銀行的1.65%。

央行分析，人民幣專案利率水準僅1字頭，且波動不大，雖然市場關注美國聯準會後續降息路徑，但至少目前為止，美元高利題材仍在，對散戶具有相當吸引力，在此情況下，人民幣就不會是持有的優先選擇。（編輯：楊凱翔）1140317

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：