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國科會：今年底前攜手產業界 運用TAIDE模型開發APP

2025/3/17 19:30（3/17 19:48 更新）
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立法院教育及文化委員會17日邀請國家科學及技術委員會主委吳誠文（左）列席報告業務概況，並備詢。中央社記者鄭清元攝 114年3月17日
立法院教育及文化委員會17日邀請國家科學及技術委員會主委吳誠文（左）列席報告業務概況，並備詢。中央社記者鄭清元攝 114年3月17日
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（中央社記者張璦台北17日電）國科會推動「可信任生成式AI對話引擎」（TAIDE），目前已釋出參數量80億（8B）模型，供不同領域的產業加值開發。國科會今天表示，預估今年底前將結合產業界，開發運用TAIDE模型的主題性應用服務APP。

國科會主委吳誠文今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告並備質詢，國民黨立委賴士葆質詢時關心國科會推動TAIDE進展。

國科會在會後回應記者提問時指出，開發TAIDE模型的核心理念，是以開源精神，建構具信任度的繁體中文大型語言基礎模型，促進產官學研運用TAIDE進行各領域的加值應用開發。

國科會表示，國科會建置的共用性大型運算資源，是以提供包括AI等各領域前瞻科研為主要任務，國網中心除持續擴充算力資源，與產學研界合作，加速TAIDE模型的訓練進程外，還將建置雲端服務平台，協助產業界針對特色領域應用模型進行加值開發，以鼓勵創新生成式AI服務的落地應用，促進市場發展。

國科會指出，將督促國網中心，於今年底前結合產業界，開發運用TAIDE模型的主題性應用服務APP（應用程式），讓更多民眾能感受到科研發展的效益。

另外，吳誠文在回應國民黨立委翁曉玲質詢時談到，台積電會自主防護商業機密，赴美國投資無管制問題。

國科會進一步說明，依兩岸條例規定，涉關鍵技術相關人員赴中國需進行管制，人員赴美，不在管制範圍內；有關高科技貨品輸出入管理，依據經濟部貿易法，台灣目前將伊朗、伊拉克、北韓、蘇丹、敘利亞及中國等6國列為出口管制地區，美國亦不在管制區域的範圍內。

國科會指出，有關台灣廠商對外投資，是由經濟部依據產創條例跟公司海外投資辦法審查，並參考關鍵技術清單等，進行整體評估。

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此外，民進黨立委張雅琳、吳沛憶、林宜瑾、郭昱晴等人質詢時，關切財政收支劃分法修正議題，以及對科技預算影響等。

吳誠文回應，他對於財劃法帶來的影響相當憂心，若財劃法正式執行，幾乎沒有一個部會可以說不受影響，行政院可能會非常為難，因為保障國防預算之際，科技預算、衛福長照預算也都需要財源，所以他期待財劃法還有機會能夠調整。（編輯：潘羿菁）1140317

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