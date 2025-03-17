吳誠文：AI基本法由數發部接手 國科會全心發展研究

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北17日電）國科會主委吳誠文今天指出，基於AI應用涉及保護國家安全及高風險AI管理等人民權益，後續AI基本法草案由數發部接續辦理，這是行政院跨部會共同討論出的結果，國科會將繼續全心發展AI相關研究。

吳誠文今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告並備質詢。

吳誠文在業務報告時指出，國科會以鼓勵創新和兼顧人權推出「人工智慧（AI）基本法」基本原則，但各界關切重點為AI產業發展與應用，以及相關風險管理、資料治理等議題，依部會職掌均由數發部辦理。

吳誠文表示，基於AI應用涉及保護國家安全及高風險AI管理等人民權益，後續AI基本法草案由數發部接續辦理。

國民黨立委葛如鈞質詢時關切，AI基本法主導權移交至數發部，國科會意見為何。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

同時也是行政院政委的吳誠文回應，AI基本法移交至數發部，是共同討論出來的結果，他有與數發部、其他行政院政委一同參與討論，主要是考量AI基本法進入實施階段，會遇到應用層面、產業發展問題，而這些是數發部主政業務範圍，國科會將繼續全心發展AI相關學術研究。

國科會提出的AI基本法草案已於民國113年10月22日函報行政院，行政院11月22日辦理審查會議，預計行政院院會通過後，將送立法院審議。（編輯：林家嫻）1140317