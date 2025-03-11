全球首創 國研院打造互動式實驗動物顯微手術基地

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（中央社記者張璦台北11日電）實驗動物顯微手術是測試新藥、臨床前研究的關鍵一環，國研院動物中心打造全世界第1個互動式實驗動物顯微手術教育基地，透過仿生教具、1人1機訓練等，以腦血管栓塞手術為例，使實驗動物術後存活率由不到80%，提升至近乎100%，堪稱動物實驗版的Doctor-X。

國科會國家實驗研究院院長蔡宏營今天在教育基地開箱記者會表示，國家實驗動物中心攜手胚操作專家、國研院資深顧問王繼廣，以及美國加州大學戴維斯分校顯微手術核心設施主任陳怡杰，打造全世界第1個互動式實驗動物顯微手術教育基地。

蔡宏營指出，研究團隊常會利用顯微手術在小型實驗動物身上模擬血管栓塞造成的腦中風等疾病發生，測試新治療方法或藥物，同時，幹細胞治療、微型藥物傳輸裝置植入等，也常需利用實驗動物顯微手術進行前導測試。體外受精、基因改造等亦須在顯微鏡下執行，使提升實驗動物顯微手術技術、減少實驗動物使用，成為當今世界趨勢。

國研院動物中心主任秦咸靜表示，傳統顯微手術教學是一群學生圍在老師身邊，與老師一起觀看一台顯微鏡螢幕，2024年10月啟動的教育基地採1人1機，利用現場、遠距及串流媒體整合成混成式教學模式，老師在基地執行手術，學生可在任何地方透過行動裝置觀看，基地現場則可容納12名學生，學生執行手術時，老師可同時看到操作現況並隨時指正。

秦咸靜指出，過去要練習實驗動物顯微手術，必須用活體動物，造成大量犧牲，動物中心亦開發出實驗動物的仿生教具，包含皮膚、血管、導管等模組，讓初學者先利用仿生教具練習手感，熟練後再使用活體動物進行手術，大幅減少在教學訓練期間犧牲的實驗動物；目前動物中心也在評估申請仿生教具的智慧財產權。

在今天活動中，有來自美國、韓國、台灣的獸醫師在進行訓練課程，使用的正是仿生教具。

秦咸靜進一步表示，以腦血管栓塞手術為例，一般實驗動物術後存活率不到80%，在教育基地經過1人1機、隨時接受指正的方式學習，並先使用仿生教具練習，受訓學員執行的實驗術後存活率幾乎可達100%，宛如日劇「派遣女醫」（Doctor-X）在實驗動物場景真實上演。

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秦咸靜提到，教育基地除顯微手術，也擴充了胚操作訓練設備，以利人工生殖技術、投藥採樣等動物操作技術的訓練，是國內唯一兼具仿生手術訓練、存活顯微手術、胚操作訓練、動物投藥技術訓練、科學普及教育的訓練場域，供學研單位、醫學研究團隊、醫學系學生等運用。

秦咸靜也強調，教育基地搭配動物照護系統，包含麻醉及監控系統、飼育系統等，落實優化動物福祉的重要目標；希望此基地未來能服務全球，與世界各大學或藥廠進行技術連線，在台灣提供關鍵的臨床前測試服務，成為顯微手術樞紐。（編輯：林家嫻）1140311

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