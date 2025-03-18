壽險業績旺 前2月新契約保費收入年增55%

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（中央社記者羅元駿台北18日電）壽險公會今天公布，今年前2月傳統型保單繳出雙位數成長動能，投資型保單新契約保費收入年成長更達160.1%，整體壽險業前2月新契約保費收入為新台幣1729.44億元、年增55%。

根據壽險公會統計，若加計認列在負債項下收入，今年前2月傳統型保單新契約保費收入達989.2億元，年增19%，前2月投資型保單新契約保費收入達740.24億元，年增160.1%。

合計今年前2月整體壽險業新契約保費收入達1729.44億元，年增55%，續年度保費收入達2627.42億元，年增2.2%，合計總保費收入達4356.85億元，年增18.2%。

壽險公會分析，美國聯準會（Fed）2024年9月啟動降息循環，部分壽險公司預期資金將回流至美元保單，持續調升美元利變型保單宣告利率，帶動民眾購買意願、提振傳統型保單銷售動能。

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壽險公會進一步指出，部分壽險公司考量分紅保單可增加期繳型保費收入，為了有利於逐步接軌新清償能力標準，持續開發及推動分紅保單。

投資型保單部分，壽險公司說明，可能與部分壽險公司積極與銀行通路合作推出投資型保單新商品，帶動投資型保單銷售。（編輯：林淑媛）1140318