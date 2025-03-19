東元併馬來西亞NCL Energy 攻數據中心機電工程

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）電機大廠東元今天宣布，併購馬來西亞NCL Energy完成簽約，進軍馬來西亞的數據中心（Data center）、新能源與機電工程市場。東元表示，未來2至3年內，海外營收占比提升至超過50%，布局東南亞高成長潛力市場。

東元先前公告，董事會通過以不超過馬幣7000萬令吉（約新台幣5.2億元），併購馬來西亞機電工程公司NCL及其從事新能源子公司NCL Green Energy Sdn Bhd，持股比重80%，預計今年第2季完成交割。

東元今天透過新聞稿宣布，東元在馬來西亞首都吉隆坡，與當地機電工程公司NCL Energy Sdn Bhd，舉行併購簽約儀式，東元電機將成為NCL持股80%的最大股東。

東元電機董事長利明献表示，馬來西亞政府推出一連串電力基礎建設與新能源政策，憑藉低廉電費、廣大土地與鄰近新加坡的地利之便，吸引眾多資金投入建置數據中心，已成為東南亞新增數據中心最多的國家。

利明献指出，此項併購案符合東元聚焦發展東南亞市場的策略，NCL不但是馬來西亞電力公司TNB長久策略性夥伴，NCL團隊和實績可協助東元快速取得進入當地市場所需的機電工程執照與人力，並無縫連結與馬國最大統包商Gamuda、Sunway等的業務關係，透過此次併購，東元目標為國際雲端大廠客戶在馬來西亞提供完整機電工程服務。

利明献表示，進軍馬來西亞的數據中心工程，只是東元布局第一步，未來將延伸至建置太陽能電廠、電池儲能系統、電動車充電樁與銷售機電設備，擴大爭取市場商機。

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利明献指出，東元電機計畫在未來2至3年內，將海外營收占比提升至50%以上，布局東南亞高成長潛力市場，逐步實現成為全球電氣化、智能化和綠色能源核心發展驅動者的目標。

東元說明，馬來西亞已獲得谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、亞馬遜網路服務（AWS）和甲骨文（Oracle）等科技巨頭的戰略性投資，預估未來5年吸引超過200億美元國際資金投資建置數據中心，成為東南亞數據中心樞紐。（編輯：林家嫻）1140319