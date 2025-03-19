彭博：川普關稅陰影下 台灣企業加速在美國布局

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（中央社台北19日綜合外電報導）彭博報導，近年來在美國對中國實施制裁和出口管制下，以電子科技見長的台灣企業已率先陸續轉至美國設廠；如今在美國總統川普更多關稅和貿易壁壘威脅下，台企料加速在美布局。

台積電董事長魏哲家日前在白宮宣布加碼對美國投資1000億美元（約新台幣3兆3000億元），備受關注。

彭博（Bloomberg News）報導，除了台積電，鴻海也正與蘋果公司（Apple Inc.）合作在美國德州增設人工智慧（AI）伺服器組裝廠，並計劃與客戶合作在美國數州增加產線。知情人士透露，鴻海已與美國官員討論在賓州和德州加碼投資。

規模較小的台灣企業也正在跟進。伺服器製造商緯穎2月批准為其美國業務增資3億美元，以在德州擴張。廣達將斥資2億3000萬美元在美國製造更多AI伺服器，並剛在田納西州首府納希維爾（Nashville）簽下工廠租約。仁寶也正在競標美國伺服器廠，投資規模可能超過30億美元，並將為美國創造1500個就業機會。

電電公會理事長李詩欽表示：「我們過去沒有把美國列為首要優先考量，現在我們有必要把美國放在最優先和最重要的位置。我認為目前沒有任何理由不更積極在美國投資。」

不過，系統電董事長李益仁表示，他們在美國設立首座工廠時面臨連串挑戰，包括人力成本高及行政程序繁瑣，但為了滿足1家重要客戶的需求及顧及美國政府，他仍決定放手一搏。

生產汽車電子與能源管理零件的系統電為了加強與1家車廠客戶的合作，而考慮北美洲幾個設廠地點。墨西哥因為治安考量而被排除，他們最後選擇落腳德州的布蘭諾（Plano）。

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德州官員正在努力協助彌補前來投資的外國企業開支，包括提供現金補助和減稅等獎勵措施。李益仁看見德州的進步，系統電首座美國廠將於今年稍晚開始營運，他並正計劃在當地進行第2項投資。

世界最大供電系統製造商台達電也正在布蘭諾擴展業務。負責招商的官員說，台達電將在當地打造1座占地150萬平方英尺的工廠，是布蘭諾最大規模的製造業投資。（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1140319